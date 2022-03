Ucraina: nozze tra militari al fronte e nei rifugi

Condividi l'articolo

La guerra non ferma la voglia di futuro in Ucraina. Due soldati della guardia nazionale ucraina si sono sposati in un consiglio comunale circondato da barricate di sacchi di sabbia nell’oblast di Rivne, nel nord-ovest del Paese. Lo rendono noto i social e i media ucraini, postando le foto dei due neosposi in divisa militare e lei con un mazzo di fiori in mano.

Sui social girano anche le immagini di altri matrimoni celebrati in questi giorni di guerra, tra cui uno in un rifugio anti-aereo vicino a Odessa.



