Ucraina: Onu, rischio di un grande conflitto è reale

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 21 FEB – “Le prossime ore e giorni saranno

critici. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere

prevenuto a tutti i costi”. Lo ha detto il sottosegretario agli

affari politici dell’Onu, Rosemary Dicarlo, alla riunione di

emergenza del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina, assicurando “il pieno impegno del segretario generale a lavorare per una

soluzione diplomatica dell’attuale crisi”. “Ci rammarichiamo

anche – ha aggiunto – per l’ordine di schierare truppe russe

nell’Ucraina orientale, come riferito in una ‘missione di

mantenimento della pace'”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte