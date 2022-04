Ucraina: partiti 221 volontari italiani per manifestare pace

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – Sono partiti da Gorizia, oggi

all’alba, 221 volontari italiani in 66 mezzi con direzione

Leopoli per l’azione di pace, denominata “Stop the War now”, cui

hanno aderito 153 associazioni. I pulmini, partiti da tutta

Italia, stanno trasportando 32 tonnellate di beni di prima

necessità per la popolazione ucraina ed hanno una capacità di

trasferimento di 350 profughi. In Ucraina i partecipanti

incontreranno sia organizzazioni della società civile, sia

autorità religiose e civili. Al ritorno il convoglio permetterà

a persone con fragilità di lasciare il loro Paese in guerra e

raggiungere l’Italia. Lo riferisce l’Associazione Papa Giovanni

XXIII. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte