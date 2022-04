Ucraina: protesta al teatro San Carlo per balletto con russi

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 04 APR – “Putin è un terrorista”. È questa

la scritta su un cartone che Sophia, 17enne ucraina di Leopoli,

mostra davanti al Teatro San Carlo di Napoli. È una profuga da

tre settimane e manifesta contro lo spettacolo di raccolta fondi

che tra poco vedrà insieme ballerini di Ucraina e Russia,

pronti a esibirsi insieme e abbracciarsi alla fine sul palco.

Uno spettacolo che ha causato tensioni e polemiche nella ampia

comunità ucraina a Napoli, che stasera sta manifestando, al

momento con trenta persone davanti al teatro che indossano i

colori della bandiera di Kiev e cantano il loro inno nazionale.

“Sono andata via con mia madre – spiega Sophia – mentre mio

padre sta combattendo. Ho amici in tutta l’Ucraina, molti sono

scappati come me ma vogliamo tornare a studiare nelle nostre

città. Stasera protestiamo contro Putin e diciamo agli artisti

che ora non si può stare sullo stesso palcoscenico con i russi”.

A protestare molte donne ucraine che vivono da tempo in Italia,

come Larisa che è da 20 anni a Napoli e ha un figlio disabile

che studia in città: “Gli artisti ora – dice – non fanno pace in

scena, i russi devono andare da Putin e convincerlo a smettere

l’attacco, non abbracciare gli ucraini. Non possono far vedere

al mondo che tutto va bene tra ucraini e russi”.

Oksana vive a Napoli da 12 anni e sottolinea: “Artisti e

sportivi devono andare in Russia a dire a Putin basta, perché

l’Ucraina vuole vivere, non vuole abbracci in scena” (ANSA).



—

