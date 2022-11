Ucraina, ritirato emendamento a Dl Nato su proroga armi

Condividi l'articolo

Ritirato definitivamente l’emendamento dei relatori al decreto Nato che introduceva nel provvedimento la proroga dell’invio di armi all”Ucraina fino a dicembre 2023. Lo si apprende a margine delle commissioni Difesa e Sanità del Senato dove il provvedimento è all’esame. Slitta a domani alle 14 l’esame in Aula del Senato del decreto recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’Aifa. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.

“Non c’è pace senza giustizia per il popolo ucraino”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla ministeriale Esteri della Nato. “Dobbiamo lavorare per la pace ma finché l’Ucraina sarà invasa sarà difficile potersi sedere a un tavolo negoziale: ora come ora la sconfitta dell’Ucraina significa resa non significa pace”.

