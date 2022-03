Ucraina, russo Sivakov diventa francese: “Sono contro la guerra”

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 04 MAR – Pavel Sivakov, uno dei due

corridori russi del circuito World Tour, correrà per la Francia.

Lo ha annunciato il suo team di appartenenza, la britannica

Ineos. “Volevo diventare francese da tempo e avevo fatto domanda

all’Uci ma, visto quello che sta succedendo in Ucraina in questo

momento, volevo accelerare le cose”, ha detto Sivakov. Il cambio

di nazionalità è stato accettato dall’Uci mercoledì, ha spiegato

la Ineos.

Sivakov, 24 anni, ha preso posizione la scorsa settimana

contro l’invasione russa dell’Ucraina, così come giovedì

Aleksandr Vlasov (Bora), l’altro corridore russo nel circuito

mondiale. “Sono nato in Italia e mi sono trasferito in Francia

quando avevo un anno”, ha spiegato il corridore. “La Francia è

il luogo in cui sono cresciuto e ho studiato, dove mi sono

innamorato del ciclismo, che mi ha portato alle grandi

competizioni. Per me è come a casa. Voglio ringraziare l’Uci e

il team Ineos Grenadiers per avermi supportato in questo

processo”. “Sarebbe un sogno correre a Parigi ai Giochi olimpici

del 2024 per la Francia”, ha concluso Sivakov, che ha vinto il

Giro di Polonia 2019 e ha già concluso tra i primi 10 nell

generale di un grande giro. “Come ho detto prima sono totalmente

contrario a questa guerra e i miei pensieri sono con il popolo

ucraino. Come la maggior parte delle persone nel mondo in questo

momento, spero nella pace e in una rapida fine delle sofferenze

in Ucraina”. (ANSA-AFP).



