Ucraina, Scholz: ‘Pronti a difendere i Paesi orientali della Nato’

‘Viene corroborato quello che ho già detto il 27 febbraio: difenderemo ogni metro quadrato della Nato’. Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz al Bundestag. ‘I nostri partner dell’est Europa possono fidarsi della Germania oggi’, ha aggiunto. ‘Per essere chiari: aver l’obiettivo di una partnership con la Russia come quella che si è avuta ancora nel concetto strategico del 2010, con la Russia aggressiva imperialista di Putin è inimmaginabile in un tempo prevedibile’, ha detto, spiegando che ‘l’Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione. Lo ha detto Olaf Scholz parlando al Bundestag.

++ Presidente cinese, ‘la crisi ucraina è un campanello d’allarme’ PECHINO (ANSA) – PECHINO, 22 GIU – Il presidente cinese Xi Jinping ha messo in guardia contro l'”espansione” dei legami militari, alla vigilia del summit virtuale dei Brics con i leader di Russia, India, Brasile e Sudafrica. Xi, in un intervento a un Forum Business dei Brics, ha detto che “la crisi ucraina è un campanello d’allarme”, sollevando i rischi di una “espansione delle alleanze militari” e di una “ricerca della propria sicurezza a spese di altri Paesi”. Cina, India e Sudafrica si sono astenuti su una risoluzione dell’Onu di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, mentre Pechino e New Delhi hanno forti legami militari ed energetici con Mosca.

BIDEN: ‘SOSPENSIONE TASSA SULLA BENZINA PER 3 MESI’

Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto chiedere al Congresso di sospendere la tassa federale sulla benzina per tre mesi per aiutare gli americani a fronteggiare l’aumento del prezzo. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. “Il prezzo del gas è aumentato drammaticamente in tutto il mondo e di quasi 2 dollari al gallone (3,7 litri) in America da quando Putin ha iniziato ad ammassare truppe al confine con l’Ucraina”, si legge nel comunicato nel quale si annuncia anche che Biden hs chiesto anche ai governatori di sospendere le tasse locali sulla benzina.

La Russia potrebbe fornire circa 25 milioni di tonnellate di grano e almeno 22 milioni di tonnellate di fertilizzanti al mercato globale entro la fine dell’anno: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta Interfax. Intanto una nave mercantile turca è in partenza dal porto di Mariupol in seguito ai colloqui sul grano con Mosca. Lo rendono noto le autorità di Ankara.

DAL CAMPO

L’esercito russo ha ottenuto dei successi nell’est dell’Ucraina. Lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo quanto riportano i media locali, spiegando che le truppe di invasione hanno conquistato i villaggi di Pidlisne e Myrna Dolyna nel sud-ovest della città di Severodonetsk ed hanno ottenuto “successi parziali” vicino all’insediamento di Hirske nell’oblast di Luhansk. All’inizio della giornata Kiev aveva annunciato la resa del villaggio di Toshkivka, sulla linea del fronte orientale.

Un civile è morto ieri, colpito da una bomba a grappolo, durante un attacco russo contro la città di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina: lo ha reso noto l’amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform. La vittima era in compagnia di un altro uomo che è rimasto ferito nell’esplosione. I due si trovavano nel giardino di una casa. Ieri le truppe russe hanno inoltre colpito col fuoco di artiglieria il villaggio di Shyroke, nel distretto di Bashtanka, e il villaggio di Inhulka ferendo due civili. Un altro civile è rimasto ferito durante un attacco a Ochakiv e un quinto ha riportato ferite in un attacco a Pervomaiske e Novomykolaivka. Un sesto civile è rimasto ferito a Chervone.

Oltre 1.300 tra soldati e mercenari ucraini sono circondati in queste ore a sud di Lysychansk, nell’Ucraina orientale: lo rende noto il ministero degli Interni dell’autoproclamata Repubblica di Lugask, secondo quanto riporta la Tass.



