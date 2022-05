Ucraina: Scholz respinge critiche, decisioni insieme a partner

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz

respinge le critiche sulla riluttanza della Germania a inviare

armi pesanti all’Ucraina. In un’intervista al Bild am Sontag, il

leader tedesco spiega che le sue decisioni “vengono prese in

tempi rapidi e d’intesa con i nostri partner. Azioni affrettate

e solitarie della Germania sarebbero discutibili”.

Un sondaggio recente dello stesso Bild ha evidenziato che il

54% dei tedeschi non è soddisfatto di come il cancelliere sta

gestendo la crisi. Scholz è da giorni sotto pressione interna e

internazionale affinché dia il via libera alla fornitura di armi

pesanti a Kiev e ad un embargo Ue alle importazioni energetiche

dalla Russia. Berlino ha già modificato le sue posizioni

iniziali dicendosi disponibile all’invio di carri armati Gepard

all’Ucraina.

Commentando i sondaggi, Scholz ha osservato: “Bisogna tener

conto dei sondaggi, ma non devi far dipendere le tue azioni dai

sondaggi, in particolare su questioni di guerra e pace, sarebbe

estremamente pericoloso”. (ANSA).



