Ucraina: scompare bimbo 4anni in fuga da Kiev, appello mamma

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 28 MAR – “Bambino ucraino di 4 anni in

fuga da Kiev scomparso. Aiutiamo la mamma a divulgare l’appello

per allargare e rafforzare le ricerche”. L’appello è stato

rilanciato dall’Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari

ed è stato confermato all’ANSA anche dal console onorario

ucraino in Sardegna, Anthony Grande, che ha sentito direttamente

la madre del piccolo, la signora Anna, e l’amica di famiglia che

fa da interprete per l’italiano, la signora Cristina.

“Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich

Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa

110 cm, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto –

prosegue l’associazione che ha tradotto l’appello dall’ucraino –

Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione

di Kiev, insieme alla nonna e altre sei persone e due cani,

attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è

stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il

bambino era l’unico che indossasse un giubbotto di salvataggio”.

Anche il console Anthony Grande conferma che ci sono già

state alcune segnalazioni, purtroppo senza esito. Inoltre non si

hanno indicazioni certe se il bambino si trovi ancora in

territorio ucraino o se sia stato già portato in salvo

all’estero.

L’associazione ha diffuso anche alcuni contatti per chiunque

abbia una qualsiasi informazione sul piccolo: il cellulare

ucraino della signora Anna che, però, non parla italiano,

+ , e quello dell’amica di famiglia, la signora

Cristina, che invece parla italiano: + -numerazione

USA – – @.. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte