Ucraina senza dodicesimo,convoca preparatore portieri

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Alle prese con la mancanza di

portieri per l’amichevole di questa sera contro la Francia, dopo

i forfait di Andriy Pyatov per infortunio e di Andriy Lunin e

Yuri Pankiv per Covid-19, il ct dell’Ucraina Andryi Schevchenko

ha trovato la soluzione ‘in casa’. Tra i pali giocherà

l’esordiente Georguiy Buschan della Dynamo Kiev, mentre come

dodicesimo è stato ‘convocato’ il 45enne Oleksandr Shovkovskyi,

veterano della nazionale ritiratosi quattro anni fa, in campo

contro l’Italia nella sfida dei quarti di finale dei Mondiali

2006, e che ora fa parte dello staff della nazionale come

preparatore dei portieri.

“Ammetto che tutto questo mi sembra strano – il commento di

Shovkovskyi – ma direi che questa situazione è ridicola, se non

fosse che è così complicata. Non pensavo che avrei vissuto una

cosa del genere, però mi adeguo, e sono certo che Buschan saprà

farsi valere”. (ANSA).



