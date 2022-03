Ucraina: sì del Comitato paralimpico a russi e bielorussi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 MAR – Gli atleti russi e bielorussi sono

stati autorizzati mercoledì a partecipare ai Giochi Paralimpici

di Pechino che inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in

Ucraina, ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale

(IPC).

Gli atleti di entrambi i paesi parteciperanno sotto uno

striscione “neutrale”, “gareggeranno sotto la bandiera delle

Paralimpiadi e non appariranno sul medagliere”, si legge in un

comunicato pubblicato dall’organizzazione internazionale sul suo

sito web. (ANSA).



