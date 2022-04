Ucraina: stop definitivo campionato calcio, titolo non assegnato

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 26 APR – I club ucraini, riuniti oggi in

assemblea generale, hanno deciso di terminare anticipatamente la

stagione del campionato di calcio, sospeso a febbraio a causa

dell’offensiva russa in Ucraina, senza assegnare il titolo di

campione. Lo ha annunciato la Lega ucraina.

“La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la

classifica finale per la stagione 2021-2022 e non verrà

assegnato alcun titolo”, ha scritto la Premier League ucraina

(UPL) in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.

“Questa decisione è stata sottoposta

all’approvazione del comitato esecutivo della federazione

calcistica ucraina”, ha affermato l’UPL.

Lo Shakhtar Donetsk, leader del campionato

davanti alla Dinamo Kiev al momento dell’interruzione del

campionato, quindi non vince il titolo di campione ma dovrebbe

ottenere il primo posto di qualificazione con l’accesso ai turni

preliminari di Champions League, così come come la Dinamo,

seconda.

L’invasione dell’Ucraina lanciata il 24 febbraio

da Mosca ha impedito la ripresa del campionato ucraino al

termine della pausa invernale, costringendo, ad esempio, i

giocatori dello Shakhtar Donetsk all’esilio fuori dai confini

del Paese. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte