Ucraina, Sunak a Kiev incontra Zelensky

Il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak è arrivato a Kiev per la sua prima visita da quando ha assunto l’incarico. “Sin dai primi giorni di guerra, l’Ucraina e il Regno Unito sono stati gli alleati più forti”, ha scritto Zelensky postando un video in cui riceve Sunak sotto la neve. Il premier britannico Rishi Sunak incontrando a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha confermato che il Regno Unito fornirà un nuovo importante pacchetto di difesa aerea per aiutare a proteggere i civili ucraini e le infrastrutture nazionali critiche dall’intensa raffica di attacchi russi. Il pacchetto di aiuti alla difesa da 50 milioni di sterline comprende 125 cannoni antiaerei e tecnologia per contrastare i micidiali droni forniti dall’Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Tutto ciò segue più di 1.000 nuovi missili antiaerei annunciati dal Segretario alla Difesa a inizio mese.

“La Russia sta cercando ora di raggiungere una breve tregua per recuperare le forze. Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra”, ma “la sola fine della guerra non garantisce la pace”: “una simile pausa non farà che peggiorare la situazione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso video all’International Security Forum di Halifax postato su Telegram secondo il quale “La Russia sta cercando ora di raggiungere una breve tregua per recuperare le forze. Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra”, ma “la sola fine della guerra non garantisce la pace”: “una simile pausa non farà che peggiorare la situazione”.

