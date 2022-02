Ucraina: tennista Yastremska in fuga con sorella, è in Francia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Dopo aver trascorso due notti in un

parcheggio sotterraneo, i miei genitori hanno deciso di mandare

me e mia sorella via dall’Ucraina ad ogni costo: mamma, papà, vi

vogliamo bene”. Con questo commovente messaggio la tennista

ucraina Dayana Yastremska ha raccontato la sua situazione. Al

messaggio si accompagna una foto in cui la si vede abbracciata

alla sorella minore. E nel pomeriggio, sempre attraverso

twitter, Yastremska ha rassicurato i suoi tifosi dopo essere

arrivate in Francia: “Siamo stanche ma al sicuro. Grazie

Francia, Ucraina resisti. Mamma e papà ci mancate” ha scritto su

Twitter. (ANSA).



—

