Ucraina: tiro; Italia, Lisin prenda posizione su aggressione

(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Mentre gran parte dei tiratori

presenti a Il Cairo per la Coppa del Mondo di tiro a segno

espongono nella hall dell’albergo che li ospita uno striscione

con i colori dell’Ucraina e la scritta “Shooting for Sport, not

for war. Peace for Ukraine”, il presidente della Fitav Luciano

Rossi, a lungo vicepresidente anche della federazione mondiale

(Issf), scrive agli attuali vertici dirigenziali della Issf

stessa affinché prendano posizione dopo quanto sta accadendo fra

Russia e Ucraina.

Finora l’unico segnale è stata l’assicurazione che gli Europei

previsti in agosto in Russia non si faranno più in quella sede,

ma intanto in Egitto i tiratori russi stanno gareggiando come se

niente fosse. In ogni caso, per evitare problemi, gli

organizzatori della prova di Coppa oggi hanno evitato di

innalzare la bandiera della Russia al momento della premiazione

della gara della carabina dieci metri donne, in cui Anastasiia

Galashina ha preso l’argento, battuta in finale dalla francese

Oceanne Muller.

Nella lettera indirizzata al numero uno della Issf Vladimir

Lisin, ‘creso’ russo che ha un patrimonio personale di 26,2

miliardi di dollari ed è amico del presidente Vladimir Putin,

Rossi chiede che ci sia, da parte dei vertici della federazione

mondiale “un’esplicita condanna dell’aggressione della Russia

all’Ucraina. Ti chiedo quindi – continua rivolto a Lisin – di

prendere un’esplicita posizione al riguardo, in difesa della

libertà e di coloro che hanno perso la vita per difenderla”.

(ANSA).



—

