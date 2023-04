Ucraina: Unicef, 40mila bambini a dettato su sicurezza anti-mine

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – Per ricordare le regole di salvezza

dalle mine, l’Unicef ha organizzato con il Ministero

dell’Istruzione e delle Scienze dell’Ucraina, Il Servizio di

Emergenza di Stato dell’Ucraina (Ses), la radio ucraina e il

Mine Action Center, il dettato “Insieme al Sicuro”. Oltre 40.000

bambini si sono uniti al dettato radiofonico nazionale sulla

sicurezza contro le mine trasmesso dalla radio ucraina e da

varie piattaforme online.

I bambini, riferisce l’Unicef in una nota, hanno ascoltato

consigli salvavita e li hanno annotati grazie alla voce di

Patron, un famoso cane ucraino che fiuta le bombe in un popolare

cartone animato e ambasciatore ufficiale dell’Unicef.

Oltre 1.400 bambini hanno scritto il dettato presso i Centri

per l’infanzia Spilno in tutte le regioni dell’Ucraina, e altri

40.000 si sono iscritti online, tutti entusiasti, scrive ancora

l’Unicef, di imparare dal loro eroe dei cartoni animati

preferito come stare al sicuro intorno agli oggetti esplosivi.

“Per ridurre il rischio di essere feriti o uccisi, dal 2014

l’Unicef insegna ai bambini ucraini le regole della sicurezza

dalle mine. Raggiungiamo anche i loro genitori e insegnanti”, ha

detto il Rappresentante dell’Unicef in Ucraina Murat Sahin.

Secondo il Ses, al 4 aprile 2023, fino a 174.000 chilometri

quadrati (circa il 30%) del territorio dell’Ucraina potrebbe

essere stato contaminato con ordigni esplosivi o mine. 83

bambini morti o feriti a causa di mine e residuati bellici

esplosivi sono stati verificati dalla Missione di monitoraggio

dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina dal 24 febbraio

2022 al 5 marzo 2023. Tuttavia, queste sono solo le vittime

accertate e il numero reale è probabilmente molto più alto.

(ANSA).



