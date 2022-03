Ucraina: Usa, il gasdotto Nord Stream 2 è morto

Condividi l'articolo

Il controverso gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania, preso di mira dalle sanzioni di Berlino e Washington dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è “morto” e non può essere “resuscitato”. Lo ha detto la sottosegretaria agli Esteri americana, Victoria Nuland, in un’audizione al Senato. “Penso che il Nord Stream 2 sia ormai morto”, “è un grosso pezzo di metallo in fondo al mare, e non credo che possa essere resuscitato”, ha detto la funzionaria Usa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte