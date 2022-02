Ucraina: Yaremchuk, a Napoli correrò con dolore del cuore’

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 26 FEB – È tutto pronto per la Napoli City

Half Marathon di domani, la mezza maratona che segna il debutto

stagionale di Yeman Crippa, in gara insieme al primatista

d’Europa, lo svizzero Julien Wanders, a una nutrita pattuglia

africana (tra cui il keniano Augustine Kiprono Choge) e agli

altri due azzurri Iliass Aouani e Yohanes Chiappinelli.

Al femminile, sarà una giornata particolare per Sofiia

Yaremchuk, maratoneta dell’Esercito con la doppia cittadinanza

italiana e ucraina. “Sono molto triste, tesa e preoccupata. ho

il dolore nel cuore per quello che sta accadendo nel mio paese

d’origine – dice la Yaremchuk -, che al momento è in grande

pericolo. Tutta la mia famiglia e tanti miei amici ed il mio

popolo stanno vivendo un dramma. Non posso far altro che sperare

che questa situazione si risolva al più presto e per il meglio”.

Vincitrice al debutto in maratona nello scorso ottobre a

Venezia, abituata ad allenarsi a Roma nel parco di Villa

Pamphili, nel Centro Sportivo dell’Esercito alla Cecchignola,

nella pista del Paolo Rosi all’Acquacetosa o del Nando

Martellini alle Terme di Caracalla, Yaremchuk è rientrata

martedì scorso dagli altipiani del Kenya dove ha trascorso un

periodo di trenta giorni per prepararsi insieme ad atleti

africani e all’azzurra Giovanna Epis. “Voglio provare a battere

il mio primato personale di 1h10:33 – dice ancora -, voglio la

mia mezza più forte di sempre, e per riuscirci correrò con i

colori dell’Ucraina nel cuore, insieme a quelli dell’Esercito”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte