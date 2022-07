Ucraina: Yellen, guerra Russia più grande sfida a economia

Condividi l'articolo

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha detto di ritenere la guerra della Russia in Ucraina la “più grande sfida” per l’economia globale.

Parlando a Bali, in Indonesi, in un briefing in vista della ministerale finanze del G20 tramessa in diretta dalla Cnbc, Yellen ha notato che “la nostra più grande sfida oggi viene dalla Russia”. La comunità internazionale, ha aggiunto Yellen, “deve avere gli occhi attenti sulle conseguenze economiche e umanitarie della sua guerra (del presidente Vladimir Putin)”. (ANSA).



