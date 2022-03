Ucraina:66mln beni congelati a Usmanov,anche auto anti-bomba

Condividi l'articolo

(ANSA) – OLBIA, 29 MAR – C’è anche una super Mercedes

blindata, a prova di carro armato, del valore di 600 mila euro,

tra i beni di lusso congelati in Costa Smeralda di proprietà

degli oligarchi russi vicini a Putin. L’auto, una Mercedes

Maybach S650 Guard VR10, è di proprietà della Machina srl,

ramificazione di una società estera di cui risulta titolare

effettivo Alisher Usmanov, il magnate con cittadinanza onoraria

conferitagli dal Comune di Arzachena, di casa da anni in

Sardegna.

E non è questo il solo bene che Usmanov potrà riutilizzare

solo se e quando ci sarà la revoca delle sanzioni adottate dal

Governo italiano e dall’Ue nei confronti dell’entourage del capo

di stato russo: in esecuzione di un provvedimento emesso il 16

marzo scorso dal Comitato di sicurezza finanziaria, il Nucleo

speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza ha congelato

un compendio immobiliare nel Golfo del Pevero, nel territorio di

Arzachena, del valore di circa 17 milioni di euro, oltre a “sei

veicoli societari, italiani ed esteri, con in in pancia beni

immobili e mobili (autovetture), per un valore complessivo

stimato in 66 milioni di euro”. Tutti nelle disponibilità di

Usmanov, compresa la super Mercedes blindata, a prova di bomba.

Lo stesso provvedimento del Comitato di sicurezza ha disposto

il congelamento di altre proprietà di lusso in Costa Smeralda:

un complesso immobiliare a Punta Sardegna riconducibile per un

terzo all’oligarca Petr Olegovich Aven, per un valore pari a

circa 4 milioni di euro, e un complesso immobiliare a uso

residenziale in località Portisco, nel Comune di Olbia, di

proprietà di Alexey Alexandrovits Mordaschov, del valore di

circa 105 milioni di euro. (ANSA).



—

