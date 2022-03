Ucraina:a Verona un centinaio sindaci in piazza per la pace

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERONA, 06 MAR – Un centinaio tra sindaci e

assessori in rappresentanza di tutti i comuni della provincia di

Verona ha partecipato questa mattina ad una alla manifestazione

contro la guerra e per la pace in Ucraina. L’iniziativa,

promossa in piazza Bra dall’Associazione Malve di Ucraina, ha

radunato le autorità – che indossavano tutte la fascia tricolore

– sulle scalinate del municipio. Poi i sindaci, guidati dal

primo cittadino di Verona, Federico Sboarina, e dal presidente

della Provincia, Manuel Scalzotto, si sono trasferiti in Arena

per una simbolica foto ricordo. Durante la manifestazione in

piazza Bra è stato suonato l’inno ucraino e si è tenuta anche

un’esibizione delle ginnaste di “Ritmic Art Verona”, dirette da

un’insegnante ucraina e da una veronese, con i nastri dei colori

blu e giallo della bandiera di Kiev. (ANSA).



