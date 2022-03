Ucraina:banche,entro maggio a vigilanza lista depositi russi

Condividi l'articolo

Le banche stanno compilando, per poi inviarla alla vigilanza, una lista dei depositi superiori ai 100mila euro detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, “o da persone giuridiche, entità od organismi” stabiliti nel paese. E’ una delle misure previste dal meccanismo di sanzioni della Unione Europea alla Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina secondo cui tale elenco andrà aggiornato ogni 12 mesi.

Nel corposo provvedimento varato da Bruxelles nei giorni scorsi vi sono numerosi divieti e obblighi per gli istituti di credito allo scopo di isolare il sistema finanziario di Mosca.

In queste ore i gruppi bancari stanno così vagliando le misure, anche sulla base di una circolare dell’Abi inviata agli associati. Fra i provvedimenti anche il divieto (con alcune eccezioni) di nuovi prestiti e accettare nuovi depositi sopra i 100mila euro ai cittadini russi o aziende o persone stabilite nel paese oltre allo stop ai servizi di investimento e negoziazioni di valori mobiliari o del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022. (ANSA).



