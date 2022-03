Ucraina:cori tifosi Chelsea per Abramovich,Tuchel li critica

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Thomas Tuchel ha criticato i tifosi

del Chelsea che durante il minuto di raccoglimento, deciso dalla

Premier League in segno di solidarietà alla popolazione ucraina,

hanno rotto il silenzio, intonato il nome Roman Abramovich,

patron dei Blues. Richiesto di un commento dopo la larga

vittoria dei suoi in casa del Burnley, il manager tedesco del

Chelsea non si è nascosto: “Non era il momento di farlo, non è

il momento di mandare altri messaggi”. Mercoledì scorso

Abramovich ha confermato la messa in vendita del club londinese

dopo 19 anni. Una decisione che secondo molti commentatori si

spiega col timore dell’oligarca russo di venire presto colpito

dalle sanzioni economiche che il Regno Unito, e non solo, sono

state imposte ai milionari russi ritenuti vicino al regime

putiniano. (ANSA).



—

