Ucraina:De Zerbi lascia Kiev,in viaggio verso luogo sicuro

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – L’allenatore dello Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff della

squadra ucraina hanno lasciato Kiev e sono in viaggio verso un

luogo sicuro, dove sono attesi nelle prossime ore. Lo apprende

l’ANSA. Un ruolo determinante per questa operazione, come per

altre degli ultimi giorni, è stato svolto dall’Uefa che si è

costantemente tenuta in contatto con il presidente della

Federcalcio, Gabriele Gravina, a sua volta impegnato nel fare da

tramite con De Zerbi e i suoi collaboratori. (ANSA).



