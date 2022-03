Ucraina:Fugatti,Trentino Alto Adige un modello di convivenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRENTO, 23 MAR – Il modello di convivenza tra

gruppi linguistici in Trentino Alto Adige, seppur con le debite

differenze, potrebbe ispirare una soluzione per il Donbass,

quindi per il conflitto in Ucraina. “Non sta a me dire se queste

sono le intenzioni di Russia o Ucraina, ma di certo c’è che il

nostro modello di convivenza, perché di questo si tratta, sta

funzionando. Siamo favorevoli per metterci a disposizione”. Così

il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti,

intervistato durante un Forum ANSA dal direttore dell’agenzia,

Luigi Contu, e dal responsabile della sede del Trentino Alto

Adige, Stefan Wallisch, sulla situazione in Ucraina.

“Abbiamo il coordinamento di tutte le Regioni sulla

Protezione civile e abbiamo spiegato a Draghi cosa stiamo

facendo sul campo – ha proseguito Fugatti parlando dell’incontro

con il premier in Friuli -. L’altro ieri è partita una colonna

mobile delle due Province autonome, con circa 40 persone e una

ventina di tir, che va da allestire una struttura di accoglienza

per 500 persone al confine tra Ucraina e Moldavia. Abbiamo

atteso molto per avere l’ok dalla Protezione civile nazionale

perché dobbiamo essere certi che le nostre donne e uomini siano

in sicurezza. Arriveranno questa sera o domani mattina.

Un’operazione umanitaria che è anche motivo di orgoglio, oltre

che una responsabilità”. (ANSA).



