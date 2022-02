Ucraina:medico racconta,trapianto staminali in rifugio antiaereo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 26 FEB – In Ucraina, da quando è iniziata la

guerra, si cerca di dormire facendo i turni. Quando suonano le

sirene bisogna correre dalle abitazioni ai rifugi antiaerei che

a volte devono fungere anche da ospedali. Come nel caso di una

equipe di oncologi che ha dovuto fare un trapianto di cellule

staminali a un paziente. Lo racconta all’ANSA il medico 31enne

Tetiana Skrypets, che proviene da Kiev e vive da tre anni in

Italia. Al momento è dottoranda di ricerca dell’Istituto Tumori

di Bari dove, con il team di ematologia di Attilio Guarini, ha

collaborato per diverse pubblicazioni scientifiche. “I miei

colleghi dell’istituto oncologico ucraino – sottolinea – hanno

fatto un trapianto autologo di cellule staminali a un paziente

in un rifugio antiaereo, vi rendete conto? Per me sono eroi,

salvano vite mentre c’è chi cerca di uccidere tutti. Quando

pianifichi la procedura del trapianto autologo non puoi

prevedere che scoppierà una guerra. Si fa un corso di chemio ad

alte dosi e quando arriva il ‘giorno zero’ devi fare la

trasfusione di staminali. Purtroppo per questo paziente il

giorno zero era quello dell’inizio della guerra e negli ospedali

c’era il rischio di essere bombardati”.

Tetiana è in contatto costante con i suoi genitori che

vivono nella capitale: “Da ieri mattina fanno la sponda tra casa

e i rifugi antiaerei, quando sentono le sirene scappano. Poi

fanno i turni, come tutti, per dormire, ma in realtà non dormono

mai”. Tetiana sottolinea che questa è “una guerra diversa” e che

quando tutto sarà finito “nulla tornerà come prima”. Intanto

assicura che il popolo ucraino farà “di tutto per non mollare:

anche se non abbiamo la stessa potenza della Russia, siamo

fortissimi psicologicamente e siamo pronti a morire per la

nostra libertà. Siamo un popolo indipendente e non abbiamo paura

di combattere e difenderci”.

Tetiana confessa che prova “tanta rabbia” in questo momento e

precisa che “aveva tanti amici anche in Russia”. “Tanti di loro

– sottolinea – mi inviano messaggi dicendo che sono dalla nostra

parte ma hanno paura di scendere in strada a manifestare perché

temono di essere imprigionati, mentre noi non abbiamo paura

neppure di morire”. (ANSA).



—

