Ucraina:Snai sospende scommesse competizioni russe e bielorusse

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Sospese tutte le scommesse su eventi

sportivi in territorio russo. Questa la decisione presa da

Snaitech che si schiera nel coro di quanti chiedono il cessate

il fuoco ed il ritorno alla pace. La misura ha effetto

immediato: già eliminata dal palinsesto Snai ogni giocata

relativa ai campionati di calcio maschili e femminili, così come

quelle su altri sport molto seguiti in Russia, come basket,

hockey su ghiaccio, pallamano, pallavolo e tennis tavolo. Cancellate anche le scommesse su tutte le competizioni previste

in Bielorussia, Paese coinvolto indirettamente nell’aggressione

all’Ucraina. Naturalmente, le puntate vincenti effettuate nel periodo

precedente alla sospensione saranno regolarmente pagate. Gli stessi provvedimenti sono stati adottati in Germania e

Austria per Happybet, operatore attivo sia su canale retail che

online. (ANSA).



