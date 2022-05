Ucraini: Acs dona pulmini,’essenziali per trasportare aiuti’

Condividi l'articolo

(ANSA) – LEOPOLI, 04 MAG – La fondazione pontificia Aiuto

alla Chiesa che Soffre sta aiutando l’Ucraina con un doppio

intervento finanziario alle diocesi, che ha superato in due mesi

i 2,5 milioni di euro. Ma scende in campo anche con un’opera

concreta: la donazione di pulmini per le strutture religiose che

stanno ospitando o aiutando gli sfollati interni. “Per ora ne

sono stati finanziati sei, altri ne seguiranno: due a Leopoli,

due a Kamyanets, uno a Odessa e uno a Ivano-Frankivsk – dice

all’ANSA il direttore di Acs-Italia, Alessandro Monteduro, in

questi giorni in missione in Ucraina -. I pulmini sono in questo

momento indispensabili per quelle diocesi particolarmente

impegnate nella accoglienza e mantenimento degli ucraini che

lasciano le proprie case. Indispensabili per il trasporto dei

beni di prima necessità e indispensabili per il trasporto degli

stessi profughi. Incontrando direttamente gli esponenti delle

Chiese impegnate in Ucraina sto riscontrando – spiega il

direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre – come ci sia una

necessità impellente di modulare il nostro intervento sulla base

delle loro esigenze e anche della prospettiva che l’emergenza

umanitaria non cesserà con la fine del conflitto. Anzi il timore

è che il giorno dopo una auspicata pacificazione i problemi

possano essere più drammatici. Il ruolo della Chiesa realmente

in questi settanta giorni è stato essenziale per quegli ucraini

che si sono visti privati di tutto. Ma noi siamo abituati alla

forza della Chiesa e lo abbiamo sperimentato concretamente in

realtà altrettanto drammatiche come la Siria e l’Iraq”.

Questi aiuti emergenziali si aggiungono al sostegno ‘ordinario’ della fondazione pontificia che nel Paese, tra le

altre cose, finanzia ogni anno gli studi per 900 seminaristi.

