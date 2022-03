Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Sono 53.669 i profughi in fuga dal

conflitto in Ucraina arrivati finora in Italia: 27.429 sono

donne, 4.582 uomini e 21.658 minori. Lo rileva il Viminale sul

suo sito. Si registra un aumento di circa 3.500 persone in 24

ore. Le principali città di destinazione dichiarate al momento

dell’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e

Bologna. (ANSA).



