Udinese, dall’Argentina arriva il laterale Molina

(ANSA) – UDINE, 15 SET – Nahuel Molina, 22 anni, esterno

destro argentino, ha firmato un contratto con l’Udinese fino al

30 giugno 2025. Lo rende noto la società.

Molina muove i primi passi nel calcio professionistico al

Boca Juniors con cui ha debuttato, nel 2016, a soli 17 anni nel

match di Primera Division contro il San Martin de San Juan. In

tutto ha vestito la maglia xeninezes 9 volte tra campionato e

Copa Libertadores.

Nel 2017 si trasferisce in prestito al Defensa Y Justicia

dove rimane fino al 2018 collezionando, tra campionato, coppa e

Copa Sudamericana, 24 presenze con un gol.

Rientra al Boca prima di essere girato al Rosario Central con

cui si consacra giocando 31 partite in due stagioni tra

competizioni nazionali e Libertadores, realizzando anche un gol.

Ha collezionato anche 6 presenze con la nazionale argentina

Under 20. Il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno.

“Molina è un giovane di grande valore – afferma il

responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino –

in grado di ricoprire la fascia destra con duttilità e tecnica.

E’ bravo nel proporsi in fase offensiva ma anche nei

ripiegamenti. Si tratta di un calciatore di grande prospettiva”.

