Udinese, Fofana ceduto al Lens

(ANSA) – TRIESTE, 18 AGO – L’Udinese ha raggiunto l’accordo

con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo

del calciatore Seko Mohamed Fofana. Lo rende noto la società

friulana.

Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del

2016, dal Manchester City e ha disputato, con la maglia

bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a

segno 13 reti, tutte realizzate in campionato. Nell’ultima

stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32

occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze

in Coppa Italia.

“A Seko – conclude la nota pubblicata sul sito della squadra

– i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale”.

(ANSA).



