Udinese: Gotti, a Empoli sarà gara intensa”

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 05 DIC – “Quella contro la Lazio è stata una

partita dai contenuti emotivi forti. Ci siamo subito concentrati

sulla gara di domani e focalizzati sul correggere le cose che

hanno permesso alla Lazio di fare tanti gol e, soprattutto,

abbiamo recuperato le energie. Domani mi aspetto una partita

molto intensa con due squadre che correranno tanto”: lo ha

affermato l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, a Udinese Tv

alla vigilia della trasferta di Empoli. “Con la fatica addosso

non è facile allenarsi con intensità – ha aggiunto -. Ci siamo

focalizzati sulla parte tattica. Abbiamo trattato vari temi, uno

di questi riguarda la gestione della palla in modo diverso.” Circa l’avversario, il tecnico dei bianconeri friulani ha

ricordato che “in questo Empoli si riconoscono alcune delle idee

dell’allenatore che abbiamo visto in questi anni. Però bisogna

dire che, essendo una squadra composta da giocatori diversi, non

è l’Empoli di due/tre anni fa di Andreazzoli. Ha caratteristiche

diverse che cerca di sfruttare in un altro modo e le matrici del

gioco sono proprie di questa squadra di questo anno”.

Tra le squalifiche di Walace e Molina e gli infortuni, vedi

Becao e Pereyra, Gotti dovrà ripensare la propria Udinese, ma

non si sbilancia e non dà alcun vantaggio svelando quale sarà

l’assetto tattico: “Mancheranno alcuni giocatori che sono stati

di recente molto presenti. C’è l’esigenza di avere una squadra

che deve essere molto tonica dal punto di vista fisico. Ho

un’idea chiara di come affrontare questa partita, a prescindere

dai giocatori che posso schierare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte