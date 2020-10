Udinese: Gotti “inizio pessimo,peggio non si poteva”

(ANSA) – UDINE, 02 OTT – “L’inizio di campionato è stato

pessimo dal punto di vista dei risultati, peggio non si poteva

cominciare”: lo ha affermato Luca Gotti ai microfoni di Udinese

Tv in vista del match casalingo di domani contro la Roma.

“Non c’è stato tempo tra le due partite per fare tante

chiacchiere – ha aggiunto – Non mi piace la gente che si piange

addosso, bisogna vedere tutte le cose che succedono per cercare

di essere più oggettivi possibile. Quando le cose non vanno

bene, come sta capitando in questa settimana, bisogna parlare il

meno possibile e se possibile lavorare ancora di più: mi aspetto

la voglia di dare il massimo e di non sbagliare nulla dal punto

di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo cercare di mettere in

campo le tante qualità che possiamo avere”.

Gotti ha annunciato il recupero di alcuni infortunati – con lo

Spezia il centrocampo era falcidiato – “Di sicuro qualche

giocatore almeno per la panchina lo recuperiamo, vediamo se

riusciamo a metterci nella condizione di avere qualche cambio

dal primo minuto”.

Focus su Pereyra, tornato in Friuli dopo sei anni e le parentesi

con la Juventus e il Watford: “Ha pochi allenamenti addosso in

generale e pochissimi con la squadra: Pereyra è tuttavia quel

tipo di giocatore che può indurti a modificare le cose. Un

allenatore cerca di mettere i giocatori importanti nella miglior

condizione”.

Circa l’avversario, Gotti ha detto di aver visto i primi match

della Roma: “Mi è piaciuta molto, due partite che a mio avviso

meritava di vincere invece si trova con un solo punto per un

errore burocratico e si è lasciata sfuggire una vittoria che

avrebbe meritato contro la Juventus. È una squadra di grande

qualità che ha aggiunto a questa qualità Pedro con cui ho

condiviso un percorso al Chelsea. Insieme abbiamo vinto l’Europa

League, con la piccola differenza che per me era la prima in

carriera, per lui forse la 26 o 27. Credo sia uno dei giocatori

in attività che ha vinto di più in assoluto e quando lo alleni

capisci il perché”. (ANSA).



—

