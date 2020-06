Udinese: Gotti, ottimo lavoro, ora il campo

(ANSA) – UDINE, 22 GIU – “L’aspettativa è quella di fare il meglio possibile e i presupposti credo che ci siano. Penso che i ragazzi in queste settimane abbiano lavorato molto bene, poi è ovvio che tutto debba passare al vaglio del campo”: lo ha detto il tecnico Luca Gotti, in un’intervista a Udinese Tv, alla vigilia della trasferta dei bianconeri friulani a Torino.

“Sappiamo che il Toro è una buona squadra, con un organico che probabilmente non rispecchia la sua attuale classifica – ha precisato l’allenatore dell’Udinese -. Mi aspetto una partita tosta, che mi auguro sia diversa da Torino-Parma per merito nostro”. Per Gotti, avere quattro giocatori diffidati (Ekong, De Paul, Sema, Nestorovski) non condizionerà il rendimento della squadra, né le sue scelte attuali: “È ovvio che questa variabile andrà tenuta in considerazione, ma non peserà su questa partita.

È un aspetto che potrà incidere piuttosto nel lungo periodo, assieme ad altri fattori come infortuni o affaticamenti”.

