Udinese: Mandragora sarà operato al ginocchio

(ANSA) – UDINE, 25 GIU – L’Udinese calcio ha annunciato che Rolando Mandragora sarà sottoposto, nella giornata di domani, a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la regolarizzazione del menisco esterno. L’operazione sarà effettuata dal professor Mariani nella clinica Villa Stuart, a Roma. Mandragora si è infortunato martedì sera, a Torino, in un’azione di gioco all’inizio della ripresa. Per lui stagione finita e molti mesi di stop anche per la prossima. (ANSA).



