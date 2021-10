Udinese, Pozzo: “Il Var garantisce equità di giudizio”

Condividi l'articolo









(ANSA) – UDINE, 05 OTT – “L’inaugurazione di ieri è un altro

passo in avanti nello sviluppo della tecnologia del calcio. Ciò

dimostra che oggi come quindici anni fa, c’è la volontà di

garantire equità di giudizio, nel rispetto della figura

dell’arbitro che rimane l’attore centrale nella direzione della

partita”. Lo afferma il patron dell’Udinese Calcio, Gianpaolo

Pozzo, accogliendo “con piacere ed entusiasmo la creazione della

Var room centralizzata” e ricordando, assieme all’intera società

calcistica, che il Var “è uno strumento per cui l’Udinese si è

pioneristicamente battuta, al fine di garantire la massima

oggettività nelle decisioni arbitrali”.

Proprio da Udine, era partita, nei primi anni Duemila, la

sperimentazione tecnologica per garantire un supporto agli

arbitri nelle valutazioni più difficili da compiere durante le

partite, riducendo così il margine di errore e garantendo sempre

equilibrio. “Da oltre vent’anni la nostra società si batte per

aiutare gli arbitri attraverso la tecnologia – continua Pozzo –

personalmente ho sempre incoraggiato l’utilizzo dei mezzi più

all’avanguardia, avviando anche i primi test effettuati proprio

qui a Udine, come accadde in Udinese-Reggina del dicembre 2006.

Allora la FIGC si adopererò per consentire la sperimentazione e

proporla ai massimi livelli del calcio mondiale. La creazione

della centrale Var unica, pertanto, rappresenta la continuità

dell’impegno verso l’utilizzo sempre più virtuoso di questo

strumento, utile a chiarire gli episodi dubbi. Il calcio e la

classe arbitrale sicuramente beneficeranno sempre di più di

tutti gli aiuti che la tecnologia e il progresso costantemente

offriranno – conclude il patron -. Il Var è uno strumento che

gli arbitri devono vedere come un aiuto, non come una

diminuzione della loro autorità sul terreno di gioco”. (ANSA).



