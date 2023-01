Ue-19: giù prezzi produzione industria, in Italia in rialzo

Condividi l'articolo

Prezzi alla produzione industriale in calo a novembre dello 0,9% sia nell’area dell’euro che nell’Ue rispetto ad ottobre, grazie soprattutto alla riduzione della componente energetica. Lo comunica Eurostat.

Rispetto al novembre del 2021 risultano in aumento del 27,1% nell’area dell’euro (ancora a 19 a novembre, con la Croazia nell’eurozona da gennaio) e del 27,4% nell’Ue. Tra i singoli Paesi, maggiori cali in Bulgaria (-12,6%), Slovacchia (11,6%) e Grecia (6,0%). Aumenti più elevati in Italia (+3,3%), Svezia (+2,7%) e Irlanda (+2,4%).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte