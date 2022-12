Ue consegna cyber-lab a Ucraina, aumenterà sicurezza informatica

Condividi l'articolo

L’Ue ha finanziato e consegnato alle Forze armate ucraine le attrezzature per un “cyber lab, software e hardware per la sicurezza”, nell’ambito del suo continuo sostegno all’Ucraina nel quadro del Fondo europeo per la pace. Il laboratorio informatico è stato inaugurato oggi a Kiev.

Grazie a questo sostegno, l’Ucraina può costruire e sviluppare ulteriormente le capacità di difesa informatica delle sue forze armate per rilevare le intrusioni nei sistemi informatici, affrontare i cyberattacchi e rafforzare la capacità complessiva nel settore della sicurezza informatica.

“Questo laboratorio informatico fornirà un ambiente di formazione per testare e rafforzare le competenze pratiche dei professionisti della difesa informatica militare con scenari virtuali realistici e simulazioni in tempo reale che aiutano a identificare, monitorare e proteggere da futuri attacchi informatici in modo più rapido ed efficace”, fa sapere il servizio di azione esterna dell’Ue.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte