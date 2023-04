Ue, il dl migranti non sia attuato contro la legge del mare

Condividi l'articolo

BRUXELLES – “Vorrei sottolineare che ci aspettiamo che le norme che prevedono che le imbarcazioni private raggiungano il porto di sbarco senza ritardi dopo il completamento di un salvataggio non siano interpretate o attuate in contraddizione con le consuetudini internazionali e il diritto marittimo”. Lo dice la commissaria all’Interno Ylva Johansson nella risposta alla commissione Libe del Parlamento Europeo, vista dall’ANSA, interpellata sul ‘decreto flussi’ approvato dal governo italiano. “La Commissione è in contatto molto stretto e regolare con le autorità italiane e continuerà a seguire da vicino l’effettiva attuazione della legislazione in questione, nell’ambito delle sue competenze e del suo mandato”.



