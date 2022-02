Ue: ‘troppo presto per considerare la pandemia endemica’

Condividi l'articolo

“Non siamo ancora usciti dalla pandemia, non siamo ancora al riparo da nuove varianti” ed “è troppo presto per considerare la pandemia endemica”. Lo ha detto il ministro della Salute francese, Oliver Véran, al termine del Consiglio informale Salute a Grenoble.

“Non c’è ancora nulla che ci consenta di dire che non esiste, da qualche parte nel mondo, una nuova variante proveniente da un ceppo più pericoloso di Omicron”, ha evidenziato, avvertendo che è ancora “troppo presto per abbassare la sorveglianza”. “L’ unica certezza del Covid e’ l’incertezza, e’ troppo presto” ha aggiunto la Commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides.

L’Ue accelera per una dichiarazione comune sull’ “Unione della salute“. E’ quanto ha sottolineato il ministro francese della Salute, Olivier Veran in conferenza stampa dopo la ministeriale informale a Grenoble dei titolari della Sanità europei. Il testo, ha spiegato, sarà chiamato la ‘Dichiarazione di Grenoble’ e “speriamo sia firmato nei prossimi giorni”, ha aggiunto Veran sottolineando: “Credo che l’Ue possa diventare campione del mondo nella salute pubblica”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte