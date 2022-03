Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 MAR – L’Unione Europea si starebbe

preparando a lanciare bond “su vasta scala” per finanziare le

spese dell’energia e della difesa . E’ quanto scrive l’Agenzia

Bloomberg riportando fonti riservate secondo le quali i tecnici

sono al lavoro per mettere a punto un piano da presentare dopo

il prossimo summit di Versailles in programma per il 10-11

marzo. Ancora da decidere l’importo e la struttura

dell’operazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte