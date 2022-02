Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – La Uefa ha annunciato che i club e le

nazionali russe e ucraine che gareggiano in competizioni

internazionali devono giocare le partite casalinghe in sedi

neutrali “fino a nuovo ordine”.

La decisione del comitato esecutivo convocato d’urgenza per la

guerra in corso. (ANSA).



