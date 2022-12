Ufficiale, Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2025, con l’Al-Nassr. Lo ha annunciato il club saudita. “Non vedo l’ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un Paese diverso”, afferma Ronaldo, citato sull’account Twitter del suo nuovo club e posando con la nuova maglia, gialla e blu, con il suo solito numero 7.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022