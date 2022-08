Ufficiale Wijnaldum, ‘la Roma mi ha voluto fortemente’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – “L’AS Roma è lieta di annunciare

l’ingaggio di Georginio Wijnaldum”. Comincia così il comunicato

che ufficializza l’acquisto dell’ex Psg a titolo temporaneo con

l’accordo che prevede l’opzione per il trasferimento definitivo

al termine della stagione 2022-23.

“È davvero emozionante essere un giocatore della Roma”, ha

dichiarato Wijnaldum. “Tutte le persone con cui ho parlato mi

hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi – ha

continuato – La società ha dimostrato quanto mi volesse

attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la

trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in

questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media.

Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”.

Nel comunicato spazio anche per le parole di Tiago Pinto.

“La scelta di Wijnaldum di venire alla Roma è l’ennesima

dimostrazione che giocatori di qualità tecnica e personalità

fuori dal comune credono così fermamente nel progetto del club

da impegnarsi con tutte le proprie energie per il buon esito

delle trattative”, ha concluso il general manager dell’area

sportiva. (ANSA).



—

