Ufficio postale di Corpolò, il Sindaco Sadegholvaad scrive a Poste Italiane per sollecitare l’ampliamento del servizio | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









La lettera segue una prima missiva, inviata nel febbraio scorso, che raccoglieva e faceva proprie le richieste dei residenti della zona, che chiedevano l’estensione dell’attuale orario di apertura –oggi limitato alle sole mattinate di lunedì, mercoledì e sabato – non adeguato alle esigenze di un quartiere densamente abitato e molto frequentato. Una lettera a cui Poste Italiane aveva risposto comunicando l’impossibilità di dare seguito alle richieste. “L’Amministrazione comunale ha posto come uno dei suoi obiettivi strategici la distribuzione sempre più capillare dei servizi al cittadino sul territorio, un decentramento che si inserisce in un percorso complessivo di ripensamento degli spazi urbani e di tempi di vita della città” sottolinea il sindaco, chiedendo a Poste Italiane che riconsideri al più presto la riorganizzazione del servizio, anche alla luce di un recente nuovo appello sottoscritto da oltre una sessantina di cittadini. L’invito espresso dal sindaco è che si possano trovare “le modalità organizzative affinché la filiale possa garantire il servizio almeno tutte le mattine e/o si possa estendere l’apertura anche ad alcuni pomeriggi”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte