Uggetti: Cassazione annulla sentenza d’appello assolutoria

(ANSA) – LODI, 31 MAR – La Cassazione ha annullato con rinvio

la sentenza con la quale, il 25 maggio 2021, l’ex sindaco di

Lodi Simone Uggetti era stato assolto, in appello a Milano,

dall’accusa di turbativa d’asta, contestata in concorso. Il

processo d’appello bis per l’ex sindaco e per alcuni dei

coimputati, dovrà dunque ricominciare da capo sulla base delle

motivazioni dell’annullamento. Uggetti era stato arrestato il 3

maggio 2016 e condannato, in primo grado, a 10 mesi di

reclusione. Le accuse riguardavano la gara per la gestione di

due piscine scoperte di Lodi. L’ex sindaco era poi stato assolto

il 25 maggio 2021, in appello. (ANSA).



