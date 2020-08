Ultimo Blockbuster al mondo diventa Airbnb

(ANSA) – NEW YORK, 14 AGO – La nuova incarnazione dell’ultimo

Blockbuster del mondo e’ da Airbnb: a Bend nell’Oregon il punto

di noleggio per videocassette rimasto l’anno scorso l’ultimo

sopravvissuto sul pianeta si e’ reinventato nel mondo

dell’ospitalità.

La proposta della manager e per alcuni giorni di settembre “superhost” Sandi Harding e’ quella di un “pigiama party” in

stile anni Novanta. Ai potenziali clienti la Harding offre tutto

il necessario per vivere al meglio l’esperienza vintage: divano

letto, snack, videoregistratore, una tv con maxischermo e una

scorpacciata di film di quel decennio, piu’ pizza, Pepsi e

popcorn.

E’ dal 2004 che la Harding gestisce il locale nello spirito

dell’epoca in cui i negozi Blockbuster con le loro tessere

laminate gialle e blu avevano rivoluzionato il mondo

dell’entertainment portando il cinema nel salotto di casa. In

quello che può sembrare un anacronismo nel mondo della tv in

streaming, il Blockbuster di Bend era sopravvissuto al

fallimento della catena nel 2010 rimanendo l’ultimo sulla Terra

dopo la chiusura di un negozio in Australia. Come e perche’ e’

facilmente spiegabile: Bend si trova in una regione d’America

scarsamente popolata e dove i collegamenti Internet non sono

affidabili. (ANSA).



