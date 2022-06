Ultimo, non mi sento arrivato, fame è sempre la stessa

Condividi l'articolo

“Non mi sento arrivato, la fame è sempre la stessa”. Ultimo, dopo due anni di rinvii causa covid, torna finalmente alla dimensione live, quella che lui preferisce, con il tanto atteso tour negli stadi: il via stasera da Bibione, prima di 15 date, con 10 sold out e oltre 550mila biglietti venduti. “Una cosa enorme, ma a 26 anni non posso sentirmi arrivato. Non è una partenza né un arrivo, è un passo di un percorso in continua evoluzione”, racconta non senza un po’ di emozione il cantautore romano poco prima di salire sul palco. Con la stampa, e con le critiche in generale, non ha sempre avuto un rapporto facile, ma l’artista 26enne – il più giovane ad esibirsi negli stadi – sembra più maturo e più centrato. “Anche la rabbia c’è sempre – ammette con un sorriso -, ma sto lavorando su me stesso per essere meno rancoroso”. Stasera il via nello stadio comunale della cittadina veneta davanti a 28mila persone. “E’ un momento particolare – confida ancora Ultimo -. Vengo da questi due anni in cui in ogni momento della giornata ho pensato a questo”. Perché, spiega, “ogni cosa che faccio, la faccio pensando al concerto, per i concerti.

Rimandarli, è stato rimandare la mia vita, senza una prospettiva certa di ritorno. Ora posso tornare a dare un senso alla mia vita”.

Due anni che non sono stati facili, in cui Ultimo ha dovuto fare i conti con chi diceva che era già finito e con una profonda solitudine (e da quella è nato poi l’ultimo album Solo). “Non sono un artista che finge di vedere solo ciò che funziona. Nella vita ci sono alti e bassi, ma se un anno non si vince la Champions League non è un segno di debolezza. Mi sento pronto ad accettare qualsiasi cosa la vita mi porterà, perché se sei coerente in quello che fai, non puoi avere nessun rimpianto”.

Quando il mondo si è fermato, nel marzo 2020, la stella di Ultimo brillava alta, con un tour negli stadi a 24 anni. Poi l’improvviso stop. “Onestamente mi è mancata la terra sotto i piedi, in una situazione così hai paura di perderti. Ho pensato che qualcosa sarebbe cambiato: in meglio o in peggio? A guardare oggi i 15 stadi, direi meglio così”.

Per rispetto a chi ha tenuto il biglietto nel cassetto due anni e mezzo “la scaletta è un equilibrio tra i miei quattro album”. Tra i brani, per due ore di spettacolo, anche il nuovo singolo “Vieni nel mio cuore”, “un brano che per la prima volta ho scritto per un’occasione specifica: il live”. Di sicuro non ci sarà Ed Sheeran, con il quale ha collaborato nella versione italiana di 2Step. “Sono un suo fan scatenato: mi ha stupito il suo essere una persona alla mano e che trovi il tempo per rispondere a me”. Qualche ospite potrebbe però esserci nelle prossime date. Niccolò, il suo nome all’anagrafe, del resto è sempre stato un grande ascoltatore di musica italiana. “De Gregori, Baglioni, Venditti: ma non credo di assomigliare a nessuno di loro. Ho sempre voluto trovare la mia identità. Con loro però mi confronto, accettando i loro consigli”. E poi passaggio obbligato su Sanremo, che lo proiettò nel mondo dei grandi, prima con la vittoria di Sanremo Giovani nl 2018 e poi l’anno dopo con il secondo posto tra i Big. “Adesso non ci penso, per il festival serve il pezzo giusto e per ora non c’è”.

Dopo la data zero a Bibione, appuntamento con la doppietta a Firenze, poi Ancona, Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara, Catania, il Circo Massimo a Roma e il doppio appuntamento di Milano. Ultimo, Goodwill Ambassador Unicef dal 2019, ha deciso di devolvere parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del tour ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. “E’ scontato essere contro la guerra, ma è essenziale ripeterlo. La musica può dare conforto, ma per risolvere i conflitti ci vuole altro”. (ANSA).



