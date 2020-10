ULTIM’ORA*** Don Giorgio, ammalato di Covid, non ce l’ha fatta. È scomparso questo pomeriggio

Don Giorgio Dell’Ospedale, parroco dei Santi Angeli di Riccione, si è spento questo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini. Purtroppo il Coronavirus non ha risparmiato il parroco 78enne che probabilmente è stato contagiato durante la festa parrocchiale di settembre. Nei primi giorni del suo ricovero era rimasto nel reparto Infettivi ma poi la situazione era precipitata ed era stato intubato e trasferito in Terapia intensiva, sin dal 6 ottobre. A tutto ciò si era aggiunta un’infezione batterica che lo aveva portato ad un’insufficienza renale. Una dialisi aveva riacceso la speranza giovedì ma ieri il peggioramento da cui non si è più ripreso.