Ultrà ucciso: arrestato killer di Diabolik

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – Arrestato il killer di Fabrizio

Piscitelli, noto come Diabolik, freddato a Roma nell’agosto del

2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati

della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Raul Esteban

Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Calderon è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di

Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il

provvedimento è stato convalidato poi dal gip che ha emesso una

ordinanza di custodia cautelare in carcere. Piscitelli venne

ucciso il 7 agosto del 2019 mentre si trovava nel Parco degli

Acquedotti a Roma. In una nota la Procura scrive che “le fonti

di prova su cui si è fondata l’adozione del provvedimento” nei

confronti di Calderon “sono costituite dagli elementi raccolti

dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica nel corso del

sopralluogo effettuato sul luogo e nell’immediatezza del fatto e

in particolare da un filmato estratto da una telecamera

installata in zona con la quale è stata ripresa l’esecuzione del

delitto”. E ancora: “dall’analisi tecnica del filmato

dell’omicidio eseguita prima dalla Polizia scientifica e

successivamente dal consulente tecnico incaricato dalla Procura

è emersa una chiara compatibilità tra il killer visibile nel

filmato e il soggetto gravemente indiziato” (ANSA).



